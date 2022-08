Kuidas on see võimalik? Riik ei suuda eurotoetusi ära kasutada!

Riigikontrolli aruanne toob välja, et riik on eurotoetustest poole aastaga kulutanud vaid viiendiku ehk 276 miljonit eurot, kui sel aastal on Eesti kasutada poolteist miljardit. Eelmisel aastal jäi kasutamata ligi 600 miljonit eurot euroraha. Sellise vastutustundetuse käes jäävad rajamata või poolikuks koolid, haiglad ja teed.