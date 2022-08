Tähelepanu kõik, kes osalesid Suvereporteri konkursil, mille auhinnaks on Macbook Air sülearvuti! Selle võitmiseks tuli konkursile laadida oma parimad videod või fotod, kus on näha teie tänavust suvepuhkust. Võitja loositi 20 parima autori hulgast, kes on ka Reporteri Instagrami jälgijad. Punktiskoori aluseks võeti teiste külastajate hinded. Võitja on selgunud!