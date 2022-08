Eesti kaunimad naised on selgunud. Miss iluduskuninganna Sirel Saad tuleb Türilt. 45+ kategoorias on Missis Estonia Classic häälenäitleja Helen Anvelt! Missis Estonia on aga nelja lapse ema ja Keila Päästekomando tuletõrjuja Renne Merilo. Vaadake ja võrrelge. Kas teie arvamus ühtib zürii hinnanguga?