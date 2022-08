Näiteks täna on kodukohvikud avatud Vaidas, Sakus ja Sauel. Homme on aga kohviku- ja ka kalapidu Harjumaal Peetri külas. Kodukohvikute organiseerimine liidab Eesti kogukonnad turvaliseks ja ühtekuuluvaks. See kogemus on abiks ka raskete aegadel.