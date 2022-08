Eesti naised ei väsi üllatamast. Pole tööd millega and hakkama ei saa. Oled päästja, kaitsed riiki, siis kasvatad nelja last, teed võistlusporti, kui vaja künnad põldu ja veel lisaks oled vabatahtlik Paljulapseliste perede liidus. Just sellised naised osalevad sel aastal Missis Estoni konkurssil!