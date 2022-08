Lunge, Piiroja ja Savisaar proovisid, kas tõesti tõstab pükstesse jäänud õhk jalad vee peale?

Iga aasta upub mõni kummipükstega merre läinud inimene. Arvatakse, et kukkudes pükstesse jäänud õhk tõstab inimese jalad vee peale nii, et neid enam põhja ei saagi. Inga Lunge, Raio Piiroja ja Erkki Savisaar proovisid järgi, kui ohtlikud need püksid on.