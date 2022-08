Tallinna linnavalitus ja kultuuriministeerium tahavad Maarjamäel asuvat mälestusmärki säilitada

Tants punamonumentide ümber jätkub. Me kõik teame Narva tanki, Raadi monumenti ja pronkssõdurit. Aga Maarjamäel laiub veel üks massiivne mälestusmärk, mis on okupatsioonivõimu jõusümbolina ehitatud otse Saksa ja Eesti sõdurite säilmetele. Nüüd tuleb välja, et Tallinna linnavalitus ja kultuuriminsiteerium tahaks seda säilitada.