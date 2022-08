Suvel rokib ka Eesti teedel, kus on rohkelt motomehi ja ka -naisi! Autojuhid kurdavad, et mootorratturid tekitavad ohtu. Tsiklijuhid aga hüüavad vastu, et hoopis autojuhid ülbitsevad nendega. Eriti kirub motikarahvas aga tõuksijuhtide rumalat sõidustiili, mis külvab surmohtu.