Kas te teate, et on ameteid, kust pääseb pensionile juba 8,5 aastaselt? Teenistuskoerad enamasti just selles vanuses teenitud puhkusele lähevad. Tallinna vanglas oma töist karjääri teinud Saksa lambakoer Komandol on viimane tööpäev sel reedel. Reporter käis Komandol ja tema kolleegidel külas.