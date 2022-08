Muusikalitäht Hanna-Liina Võsa haaras ukrainlaste toetuseks mikrofoni asemel värvipintsli

Kes on need head eestlased, kes aitavad Ukraina sõjapõgenikke? Kes aitavad neid naisi ja lapsi, kes on jäänud ilma kodust, kaotanud lähedased ja püüavad ellu jääda võõras riigis? Üks heategija on näiteks muusikalitäht Hanna-Liina Võsa. Balti Jaama Turul avati näitus “Ukraina sõber”!