Keskerakonna esimehena jätkab Jüri Ratas

Tartus Vanemuise kontsterdimajas peeti Keskerakonna 19. kongressi. Avalikkuse jaoks oli kõige huvitavam küsimus, kas Jüri Ratas või Jaan Toots? Ehk siis, kas lõpuks valitakse erakonna esimeheks Jüri Ratase asemele hoopis Jaan Toots? Sisepoliitika analüüsijate hinnangul on tegu rohkem Keskerakonna infooperatsiooniga, et parandada langevat reitingut ja teha ka Jaan Tootsile reklaami. Ennustati, et Jüri Ratas valitakse esimeheks tagasi, Jaan Toots saab aga koha Keskerakonna juhatuses.