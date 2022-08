Patrulli nina eest mööda kihutanud juhti tuli jälitada ligi 10 kilomeetrit

Suveperioodil on ikka liikluses ilma teinud tsiklijuhid, kes sõidavad oluliselt suurema tempoga! Politseinikule tähendab suurel kiirusel kihutav mootorrattur aga juba alateadlikult varianti, et see juht ei pruugi peatumismärguannet millekski pidada. Järgnevas loos näide kaherattalisest ning tasakaaluks ärevad minutid ka neljarattalise kannul kihutamisest.