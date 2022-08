Eesti on mereriik ja järvede ning jõgede maa! Siseveekogudel liigeldes kehtivad aga samuti kindlad reeglid! Kuigi päästevesti kandmine pole üldjuhul kohustuslik on see siiski ülimalt soovituslik! Aga miks? Ja, kuidas üldse kanda päästevesti? Reporter tegi katse ja hüppas Emajõkke!