Hämmastava nädalavahetuse korraldas Ott Tänak! Saatuse ja senise MM ralli ebaõnne kiuste võitis Tänak Soome MM-ralli etapi! See on muide Oti karjääris juba kolmas Soome ralli võit. Finišiintervjuus ütles Ott, et rasketel aegadel on teda alati aidanud abikaasa Janika.