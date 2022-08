Võrdõiguslikkus ja sooneutraalus on viinud ka Eesti elu sinna, et naised pole enam Eesti meestega rahul. Paljude elukogemus näitab, et naised kasvatavad oma poegadest selliseid mehi, keda naised endale meesteks ei taha. Sest need mehed olevat mökud!