Täna on väga tähtis päev eelkõige kõikidel maailma emmedel ja beebidel! Ilusat rahvusvahelist rinnaga toitmise nädala algust teile kõigile! Pisikese ilmakodaniku sünd on üks suur ime ja teine universumi ime on ema piim, mida isegi kõige kõrgem teadus ja labor täpipealt järgi ei tee.