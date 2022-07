Paksu Margareta katuseterassil tähistati Lola Tehveri maalinäituse avamist. Maalid räägivad naistest ja meremuuseumis seepäerast, et naised on nagu meri. Eks igaüks oma kogemusest teab, et kord on nad leebed ja malbed, siis aga tormised ja vahutavad.