Öeldakse, et raha eest saab kõike! Vaja on vaid piisavalt suurt hunnikut raha ja juba ongi kõik uksed valla ja saab osta, mida hing ihaldab! Teeme nüüd väikese katse! Kujutame ette, et meil on raha jalaga segada. Mida põnevat siis hetkel ka osta oleks? Alustame dinosaurusega!