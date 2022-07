Kavalad türklased petavad jumalat ja joovad ikkagi alkoholi!

Türgi, kui tuntud islamiusuline maa on väga vabameelne. Riigis, kus ametlikult 99,8 protsenti elanikonnast on moslemid, kasvab uus põlvkond, kes tahab elada nii nagu eurooplased. Naised ei kanna näo ega peakatteid, abiellumise ja laste kasvatamise asemel teevad karjääri. Mehed aga on leidnud kavala viisi, kuidas Allahit nina pidi vedada ehk ära petta ja endale seda head uimastavat vembuvett lubada.