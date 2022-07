Alates tänasest lubab Venemaa ka turistidel üle maismaapiiri riigist lahkuda. Varem pidi selleks olema väga mõjuv põhjus. Lux Expressi Peterburi-Helsingi bussid on juba välja müüdud. Peterburist Tallinna sõitvast seitsmest bussist on homseks vabu kohti vaid ühel reisil. Reporter uuris, kuidas see mõjutab Narva piiripunkti tööd.