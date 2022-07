Muuga sadamas on hetkel hoiul 12 000 tonni plahvatusohtlikku ammooniumnitraati. Väetise siia toonud ettevõte on sanktsioonide all ning ei saa seda ära vedada. Sellise kogusega plahvatus võib põhjustada purustusi tallinna kesklinnani. Kas see on turvaliselt hoiustatud või peaksime muret tundma?