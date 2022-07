Kesksuvi on paljude maitsvate marjade valmimise aeg! Vaarikate, sõstarde ja murakate kõrval on aga valmimas ka mitmeid vähemtuntud vilju. Kas teie teate, kuidas näeb välja saskatoon? Ja kas oskate arvata kuidas see maitseb? Perekond Parveots võttis esimestena Eestis ette saskadooni istanduse rajamise ning esimesed viljad on nüüd käes!