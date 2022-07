Kaja Kallas astub tagasi, kuid võimulepe sündis!

Reformierakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid jõudsid peale pea kuu kestnud läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamises kokkuleppele. Milles kokku lepiti ja milline tuleb Kaja Kallase uus valitsus? Paraku Kaja Kallase uut valitsust ei tule, sest Peaminister Kaja Kallas astub peaministri kohalt tagasi. Kaja Kallas astub tagasi. Isamaa erakonna liikmed on mitmel korral öelnud, et nemad lähevad koalitsiooni siis, kui Kaja Kallas peaministri kohalt tagasi astub. Kas isamaa nõudis seda ka nüüd, kui koalitsioonilepe on sündinud? Kallas ütles, et Isamaa seda siiski ei nõudnud. Aga milles siis kokku rahva jaoks kokku lepiti?