Tarbijakaitse Amet kutsub teid üles edastama ametile vihjeid sõnumite kohta, milles teid argessiivselt õhutatakse ja järjekindlalt lollitatakse näiteks laenu võtma! Keda on need laenupakkujad väja vihastanud, nüüd on aeg hakata neid kimbutama.