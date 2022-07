Emajõe festival on maailma suurim sisevete festival, millel ajalugu juba rohkem kui tosin aastat. Festival on pühendatud ja suunatud peamisel neile, kes igapäevaselt Emajõel tegutsevad ja jõega muidu seotud on kui ka neile, kes lihtsalt vett ja veega seotud tegevusi armastavad.