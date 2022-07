Suvi on festivalide aeg! Nüüd, kui koroonapiiranguid ka enam pole, siis toimub pea iga päev kuskil mõni sündmus. Ka sel nädalavahetusel on Eestimaa festivalidest pungil! Suvereporter käis vaatamas festarit, kus kõik on kained! Alko- ja narkovaba pidu!