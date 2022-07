Elus on vahel õnne ja heade inimeste abi vaja! Kohe on teie ees viimase aja kõige rajumad pääsemised! Näiteks üks 8-aastane poiss oli kaheksa päeva sõidu teel all kanalisatsioonis kinni. Aga alustame naisega, kes kukkus metroorööbastele!