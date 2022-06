Sotside ja Isamaa nägemus eestikeelsele õppele üleminekust on väga erinev, mistõttu koalitsioonikõnelustel ka edasi ei liiguta. Sotsid tahavad, et kõikides koolides hakkaksid koos õppima nii eesti- kui venekeelse emakeelega lapsed, mis tähendab seda, et juba aastast 2026 läheksid ka senistesse Vene koolidesse eesti lapsed. Erakond Isamaa poliitikud on selle vastu!