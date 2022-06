Ukraina-Vene sõda on pannud eestlasi investeerima vahemere äärde, kusjuures kinnisvarahinnad on seal soodsamad kui meil siin Eesti kuurortlinnades. Ivo ja Monika Unt ostsid Alanyasse korteri kaks aastat tagasi. Tänaseks on nad suures võidus, kinnisvaraturg kasvab ja hinnad tõusevad meeletu kiirusega.