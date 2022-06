Pikad jaanipühad tõid meie teedele rohkelt roolijoodikuid. Politsei oli tubli ja nabis neist pea mitusada ka kinni, kuid kõiki kätte saada on pea võimatu. Aga, mida see alkohol siis meiega ikkagi teeb ja miks on nii ohtlik purjus peaga autoga sõitma minna?