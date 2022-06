Homme tähistame jaanipäeva ja eestlased on tuntud liialdamise pärast. Nii peab ka jaanilaud olema lookas rasvase toidu ja ohtra alkoholi all. Kuidas vältida ülesöömist ja -joomist ning mida peab tegema siis, kui see kõik ikkagi juhtub ja hommikul on paha olla?