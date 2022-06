See on areneva elu nõue, et mingi asutuse või ettevõtte teenused lähevad üle teistele tegijatale. Suures pildis võib see paista mõistlik, aga võib juhtuda, et osa inimesi jääb ka tööst ilma. Kas Tervise Arengu Insitituut oli soe koht ametnikele mulli veeretamiseks, ei ole kohe algava loo arutlusteema, aga senisel kujul asutus ei jätka.