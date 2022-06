Heategevusliku ja meelelahutusliku 12-tunnise maratoni eesmärgiks on pühitseda liikumiskultuuri, suurendada liikumis- ja tantsualast teadlikkust ning rõhutada, et igasuguse füüsilise vormiga ja ettevalmistusega inimesed on tantsupõrandal võrdsed ja kaasatud. Osalemistulud annetatakse rasket lihasatroofiat põdeva 20-aastase Hendra Raua ravi toetuseks.