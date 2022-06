Peaminister Kallas on valmis tagasi astuma? Millal saab Eesti uue ja toimiva valitsusliidu?

Millal saab Eesti endale uue ja toimiva valitsusliidu? Kas peaminister Kaja Kallas on valmis tagasi astuma? Miks Eestis kütuseaktsiis nii kõrge on? Peaminister Kaja Kallasel on kiired ajad! Isegi pühapäeval ei saa puhata! Hommikul ja päeval peeti Järvamaal Reformierakonna üldkogu ja õhtuks tuli Kallasel juba Tallinnas tagasi olla ning intervjuusid anda!