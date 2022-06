Käesoleval aastal on joobes juhtide süül juhtunud 217 liiklusõnnetust, milles on viga saanud 44 ja surma neli inimest! Alkohol ja autorool ei käi kokku! Kahjuks aga ei jõua see paljudele juhtidele kohale! Marek Rüütli on mees, kes tegi selle vea ja läks purjus peaga rooli. Marek ärkas haiglas ja on tänaseni ratastoolis.