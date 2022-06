Üleeile tõusis seitsmeaastase vaheaja järel väiksesesse plussi intressimäär euribor, mis mõjutab kõikide kodulaenude makseid. Prognoositakse, et tõus jätkub ja kui see peaks jõudma 2 protsendini võivad keskmise kodulaenu kuumaksed kallineda juba üle 100 euro. Aga Eestis on nähtud ka 5 protsendilist euribori.