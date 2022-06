Riigikoguliige Siret Kotka on aastaid kannatanud ahistaja hirmu ja terrori all. Naisele ligi tikkunud Risto Rauamäe tunnistas täna end kohtus süüdi ja pooled leppisid kokku, et asi lahendatakse kokkuleppemenetlusega. Siret räägib oma läbiealmistest, kuhu oli kaasatud terve pere ja lähedased tuttavad.