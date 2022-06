Täna avalikustati viimase rahvaloenduse andmed. Üllatav on see, et rahvaarv Eestis suureneb, mitte vastupidi. Mullu 31. detsembril oli meid pea 1 miljon ja 332 tuhat. Eesti kõige nooruslikum vald on aga Rae vald Harjumaal.