Valitsuskoalitsiooni püsimajäämise kaalukiviks saanud perehüvitiste seadus läbis Riigikogus esimese lugemise. Eelnõu esitas Keskerakond, kes seda tuliselt kaitseb. Reformierakonna liider, peaminister Kaja Kallas on ölnud, et kui seadus sellisel kujul vastu võetakse on senine koalitsioon lõhki. Reformierakond tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata, kuid see ei leidnud toetust.