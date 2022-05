Millal te viimati taksofoni kasutasite? Nooremad vaatajad kindlasti mõtlevad nüüd, et mis või kes see taksofon veel on! Taksofon ehk telefoniautomaat on aparaat avalikes kohtades, millega saab inimestele helistada. Uskumatu, kuid neid tõesti leidub veel!