Filmimehed Vennad Eskod on viimaste aastatega kõvasti kuulsust kogunud, nende loominguline kirg, pöörane stiil ei jäta kedagi külmaks. Kust on saanud poisid aga oma ande? Kas mitte oma kunstnikust emalt, kes on üle 20 aasta pühendunud oot kotüürile ehk kõrgemale õmbluskunstile?