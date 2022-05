Eestis tehakse endiselt igal aastal kahjutuks tuhandeid lõhkekehi, mis on pärit teisest, aga ka veel esimesest maailmasõjast. Mõnikord juhtub lõhkehehadega õnnestusi teadmatusest, mõnikord liigsest uudishimust. Demineerijad reageerivad väljakutsetele, aga kontrollivad ka plaaniliselt probleemisid alasid, mis on näiteks seal, kus sõdade ajal on rinne pikalt seisnud.