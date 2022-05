Vaba Lava teatrikeskus loob etenduskunsti, kaasaegseid sõna-, tantsu- ja muusikaetendusi, kontserte, näitusi, kino, moeshow'sid. Ukraina sõja esimestel päevadel tekkis Vaba Lava kontoris tunne, et on vaja tuua lavale lugu sellest, mis sigadustega Venemaa tegutseb. Ideest haaras kinni Eesti juurtega vene näitleja-lavastaja Julia Aug. «Х** войне. M*** sõda. Ukraina. Kirjad rindelt.» läks töösse. Tänaseks on etendust mängitud nii Eestis kui Brüsselis.