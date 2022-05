Sel ajal, kui töörahvas end veidi vabamalt tunneb ja nädalavahetust naudib, teeb politsei tööd! Puhumisreide korraldatakse regulaarselt! Eks ikka selleks, et meie liiklus ohutum oleks! Kurb on tõdeda, et roolijoodikuid liigub meie teedel ohtralt. Viimase ööpäeva jooksul tabati 31 joobes sõidukijuhti.