Kevade saabudes on Eesti teedel näha üha rohkem elektritõukerattaid! Nendega on lihtne ja tore liikuda punktist A punkti B! Kahjuks pole aga kõik nii ilus ja roosiline, kui esmapilgul paistab! Kahjuks kannavad ainult üksikud kiivrit, mis võib osutuda elupäästjaks. Muret teeb ka tõsiasi, et kahjuks ei osata kiivrit õigesti kinnitada!