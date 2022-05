Kuku raadio saates «Keskpäevatund» leiti, et ka Eestil on olemas nüüd oma Gerhard Schröder. Schröder on teadupärast endine Saksamaa kantsler, kes teeb tööd Putini Venemaa hüvanguks. Eestis ajab pea sama rida Marko Pomerants, kes lobistab Gazpromi kasuks.