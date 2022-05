Ukraina sõjaväeluure teatas, et sõda Venemaaga jõuab pöördepunkti augusti kuus ja saab aasta lõpuks läbi. Venemaa lüüasaamine Ukrainas toovat kaasa Venemaa presidendi Vladimir Putini tagandamise ja seda valmistatakse juba riigipöördena ette. Ukraina luure lisas veel, et president Putin olevat väga haige ning tal on verevähk.