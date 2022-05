Kevade saabudes on Eesti teedel näha üha rohkem elektritõukerattaid! Nendega on lihtne ja tore liikuda punktist A punkti B! Kahjuks pole aga kõik nii ilus ja roosiline, kui esmapilgul paistab! Tihti on näha, kuidas ühe tõuksiga sõidab kaks inimest korraga! Selline asi on aga keelatud ja ühtlasi ka väga ohtlik! Kohe näete miks!