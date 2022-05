Peaminister Kaja Kallas teatas Keskerakonna algatatud perehüvitiste eelnõu kohta, et kui seadus sellisel kujul vastu võetakse on senine Reformierakonna ja Keskerakonna valitsusliit lõhki. Kallase sõnul esitas Keskerakond nö näpatud peretoetuse eelnõuga Reformierakonnale ultimaatumi. Keskerakonna esimees Jüri Ratas on selle peale kostnud, et Kallas on oma väljaütlemistega juba ise valitsusliidu lõpetanud.