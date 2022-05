Kelmide lõksu on nelja kuuga teadaolevalt langenud 200 inimest, arvestades, et kõik oma kehvadest investeeringutest politseile kindlasti teada ei anna, on siingi tegemist ilmselt vaid jäämäe veepealse osaga. Pettasaanuid on tõenäoliselt mitu korda rohkem.